«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 22 января, состоится матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступит Андре Марринер.



После 22 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 56 очков. «Саутгемптон» (24) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

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