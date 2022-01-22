«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 22 января, состоится матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступит Андре Марринер.
После 22 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 56 очков. «Саутгемптон» (24) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в Okko. Прямо сейчас оформить подписку «Okko Спорт» можно на выгодных условиях — всего 990 рублей за 3 месяца. В сервисе также доступны игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.
- 22 января 2022
-
19:06
-
19:05
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
18:11
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
16:52
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:19
-
16:07
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:24