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В конце матча «Зенита» на сборах в ОАЭ произошла драка

В конце матча «Зенита» на сборах в ОАЭ произошла драка
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Сегодня, 22 января, «Зенит» на сборах в ОАЭ проводил товарищеский матч с болгарским клубом «Ботев».

В конце матча произошла драка. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сцепился с игроком соперника, к потасовке присоединились и другие футболисты.

Игра завершилась со счётом 2:2. «Зенит» пропустил уже на шестой минуте — пенальти за игру рукой реализовал Тодор Неделев. На 31-й минуте сине-бело-голубые отыграли один мяч: Артём Дзюба замкнул подачу Данилы Кругового с углового.

На 53-й минуте «Зенит» вывел вперёд Магомед Оздоев. Полузащитник воспользовался прострелом Александра Ерохина и с помощью двух ударов переиграл вратаря. За несколько минут до финального свистка Жозе Маркос реализовал ещё один пенальти «Ботева».

Следующий матч «Зенит» проведёт 25 января со словацкой «Жилиной».

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