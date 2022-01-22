В конце матча «Зенита» на сборах в ОАЭ произошла драка

Сегодня, 22 января, «Зенит» на сборах в ОАЭ проводил товарищеский матч с болгарским клубом «Ботев».

В конце матча произошла драка. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сцепился с игроком соперника, к потасовке присоединились и другие футболисты.

Игра завершилась со счётом 2:2. «Зенит» пропустил уже на шестой минуте — пенальти за игру рукой реализовал Тодор Неделев. На 31-й минуте сине-бело-голубые отыграли один мяч: Артём Дзюба замкнул подачу Данилы Кругового с углового.



На 53-й минуте «Зенит» вывел вперёд Магомед Оздоев. Полузащитник воспользовался прострелом Александра Ерохина и с помощью двух ударов переиграл вратаря. За несколько минут до финального свистка Жозе Маркос реализовал ещё один пенальти «Ботева».



Следующий матч «Зенит» проведёт 25 января со словацкой «Жилиной».