Жиго присоединился к «Спартаку» на сборах
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Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго, пропустивший начало зимнего сбора клуба в Объединённых Арабских Эмиратах, присоединился к команде. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в «Инстаграме».
Московский «Спартак» полетел в ОАЭ 17 января, однако Жиго не смог присоединиться к команде в начале сборов из-за болезни.
28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
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