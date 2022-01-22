Кофрие и Максименко занимаются индивидуально на сборе в ОАЭ из-за микротравм

В «Спартаке» поделились новостями о состоянии игроков на зимнем сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Сегодня, как вы знаете, к тренировкам приступил Самуэль Жиго. Максимилиано Кофрие и Александр Максименко пока занимаются индивидуально из-за микроповреждений. Ожидаем их возвращение в строй в ближайшие дни», — передаёт сообщение пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, «Спартак» полетел в ОАЭ 17 января, однако Жиго не смог присоединиться к команде в начале сборов из-за болезни.



«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.