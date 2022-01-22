Лосано — о «Наполи» и «Интере»: если брать игроков по позициям, то мы сильнее

Нападающий «Наполи» Ирвин Лосано поделился мыслями о борьбе за чемпионство Италии в этом сезоне.

«Мы играем за скудетто, а не в прятки. Сезон ещё длинный. Но мы сильны и должны целиться как можно выше, даже если «Интер» и «Милан» на хорошем ходу.



Мы можем дать отпор «Интеру». На самом деле мы сильнее. Если брать игроков отдельно, по позициям, то мы лучше.



Травмы серьёзно навредили нам. Ковид — и я знаю, о чём говорю, — ударил по нам. Но мы снова на ходу и можем сражаться. Этот вирус затронул весь мир. И футбол тоже заплатил высокую цену», — сказал мексиканец в интервью Corriere della Sera.

«Интер» набрал 50 очков и идёт на первом месте в Серии А. «Милан» (48) и «Наполи» (46) позади, но они сыграли на матч больше.