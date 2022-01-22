Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении Ракицкого, Кержакова и Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья футболистов, пропустивших товарищеский матч с «Ботевом» (2:2).
«Посмотрим, сыграют ли в следующем матче футболисты, отсутствовавшие сегодня. Кто-то может сыграть. Барриос сегодня ночью улетает в расположение сборной, поэтому в следующем матче не сможет нам помочь. Что касается тех, кто начал тренироваться, — посмотрим. И Ракицкий, и Кержаков, и Караваев потихонечку работают. Может, кто-то из тех, кто сегодня отсутствовал, к нам присоединится.
С Карпиным обменялись парой фраз и до матча, и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно при нашем расписании. Думаю, ещё с ним пообщаемся. Поговорить более детально сейчас не было времени. С кем будет общаться? Думаю, с кандидатами в сборную. Вряд ли он с Барриосом и Дугласом хочет поговорить. Будет ли в этом списке Дзюба? Это у Карпина надо спросить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 января 2022
-
19:06
-
19:05
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
18:11
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
16:52
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:19
-
16:07
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:24