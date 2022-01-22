Роналду исполнил 90 штрафных ударов в чемпионатах с 2017 года. Португалец реализовал один

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исполнил 90 штрафных ударов с начала сезона-2017/2018. Из этих попыток португальский футболист реализовал лишь одну. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
Тот сезон был для 36-летнего Роналду последним в составе мадридского «Реала». Летом 2018 года он перешёл в итальянский «Ювентус» за € 117 млн. В 2021-м португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
В нынешнем сезоне Роналду стал автором восьми голов и трёх голевых передач в 17 матчах английской Премьер-лиги. Также на счету нападающего шесть голов в пяти встречах Лиги чемпионов.
Реакция Роналду на собственную замену в матче с «Брентфордом»:
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