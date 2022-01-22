Матч «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» был приостановлен из-за дрона, летающего над полем

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Вулвехэмптон» был приостановлен, сообщает BBC.



По информации источника, арбитр матча Питер Бэнкс принял подобное решение по ходу первого тайма из-за летающего над полем стадиона «Брентфорд Коммьюнити» дрона. Игроков увели в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время судья возобновил игру.

Фото дрона.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Вулверхэмптон».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему помогают ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



«Вулверхэмптон» набрал 31 очко в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.