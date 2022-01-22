«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма» и поднялся на 4-е место в АПЛ

Сегодня, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани.

Победный мяч Рашфорда:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

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