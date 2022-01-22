«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс» и прервал серию из пяти матчей без побед в АПЛ

Сегодня, 22 января, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 75-й минуте отличился полузащитник «сорок» Джонджо Шелви.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Дэвид Кут.
Победа над «Лидсом» стала первой для «Ньюкасла» за пять туров в АПЛ. Предыдущую победу «сороки» одержали в 15-м туре, когда обыграли «Бёрнли» (1:0).
«Лидс Юнайтед» набрал 22 очка в 21 матче и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (15) находится на 18-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
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