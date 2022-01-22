Голы Холанда и Ройса помогли «Боруссии» Дортмунд одолеть «Хоффенхайм»

Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» забили Эрлинг Холанд и Марко Ройс, ещё один мяч защитник хозяев Давид Раум отправил в свои ворота. У «Хоффенхайма» отличились Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер.

«Боруссия» набрала 43 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Впереди «Бавария» (46), сыгравшая на матч меньше. «Хоффенхайм» (31) — шестой.

В других матчах 20-го тура «Байер» разгромил «Аугсбург» (5:1) благодаря хет-трику француза Муссы Диаби, мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила «Униону» (1:2), «Фрайбург» был сильнее «Штутгарта» (2:0), а «Гройтер Фюрт» одолел «Майнц» (2:1).