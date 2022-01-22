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Голы Холанда и Ройса помогли «Боруссии» Дортмунд одолеть «Хоффенхайм»

Голы Холанда и Ройса помогли «Боруссии» Дортмунд одолеть «Хоффенхайм»
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Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» забили Эрлинг Холанд и Марко Ройс, ещё один мяч защитник хозяев Давид Раум отправил в свои ворота. У «Хоффенхайма» отличились Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер.

«Боруссия» набрала 43 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Впереди «Бавария» (46), сыгравшая на матч меньше. «Хоффенхайм» (31) — шестой.

В других матчах 20-го тура «Байер» разгромил «Аугсбург» (5:1) благодаря хет-трику француза Муссы Диаби, мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила «Униону» (1:2), «Фрайбург» был сильнее «Штутгарта» (2:0), а «Гройтер Фюрт» одолел «Майнц» (2:1).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Холанд – 6'   1:1 Крамарич – 45+1'   1:2 Ройс – 58'   1:3 Раум – 66' (автогол)   2:3 Рюттер – 77'
Германия - Бундеслига. 20-й тур
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Беллараби – 9'   2:0 Диаби – 24'   2:1 Майер – 62'   3:1 Диаби – 65'   4:1 Диаби – 69'   5:1 Аларио – 81'
Германия - Бундеслига. 20-й тур
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 2
Унион
Берлин
0:1 Крузе – 18' (пен)   1:1 Коне – 40'   1:2 Крузе – 84'
Германия - Бундеслига. 20-й тур
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Ито – 37' (автогол)   2:0 Шаде – 71'
Германия - Бундеслига. 20-й тур
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Дудзяк – 12'   2:0 Белл – 66' (автогол)   2:1 Онисиво – 90+3'
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