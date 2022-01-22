«Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Брентфорд» в приостановленном матче 23-го тура АПЛ

Сегодня, 22 января, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу – 2:1.
На 33-й минуте арбитр встречи Питер Бэнкс приостановил игру из-за летающего над полем арены дрона. Игроков увели в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут судья возобновил матч.
На 48-й минуте счёт открыл полузащитник «волков» Жоау Моутинью, ему ассистировал Нелсон Семеду.
Моутинью забивает в ворота «Брентфорда»:
На 71-й минуте нападающий «пчёл» Айван Тони сравнял счёт, голевой пас на счету Брайана Мбемо.
Через семь минут хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Моутинью.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Питер Бэнкс. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
«Вулверхэмптон» набрал 34 очка в 21 матче и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
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