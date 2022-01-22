Кокорин в заявке «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 23-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».



Встреча «Кальяри» — «Фиорентина» состоится завтра, 23 января. Начало — в 14:30 мск. После 21 матча чемпионата Италии команда Кокорина занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков. «Кальяри» в 22 матчах набрал 16 очков и располагается на 18-й позиции.



Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.



Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.

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