Кокорин в заявке «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 23-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».
Встреча «Кальяри» — «Фиорентина» состоится завтра, 23 января. Начало — в 14:30 мск. После 21 матча чемпионата Италии команда Кокорина занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков. «Кальяри» в 22 матчах набрал 16 очков и располагается на 18-й позиции.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.
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