Рангник: «МЮ» заслужил победу. Рад, что трое вышедших на замену игроков подготовили гол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче АПЛ.

Победный гол манкунианцы забили в добавленное ко второму тайму время.

«Когда вы забиваете на последней секунде, это лучший тип победы, сухая победа. Думаю, в итоге мы заслужили победу. В матчах с «Вест Хэмом» нужно терпение. В нескольких эпизодах в концовке я хотел, чтобы мы пасовали, а не били непонятно откуда.

Учитывая, что несколько дней назад мы играли с «Брентфордом», команда выглядела хорошо с физической точки зрения. Мы знали, что потребуется терпение. То, как мы играли в обороне, отбирали мячи, — я очень доволен.



Очень рад, что трое вышедших на замену игроков подготовили гол и забили. Все были задействованы. Это делает всё ещё более важным», — цитирует Рангника BBC.

Победный мяч Рашфорда:

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