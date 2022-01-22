«Локомотив» не смог обыграть «Яблонец», Кухта забил гол в дебютной игре
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Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Футбольный центр Марбельи» в испанской Марбелье, «Локомотив» проводил товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Соперником команды Маркуса Гисдоля стал чешский клуб «Яблонец». Встреча завершилась вничью 1:1.
На 31-й минуте нападающий «Локомотива» Ян Кухта забил мяч за команду в дебютной игре, открыв счёт в матче. «Яблонец» сравнял счёт на 62-й минуте: отличился Ян Сильны.
26 января железнодорожники проведут матч с другой чешской командой. Соперником «Локомотива» станет «Спарта», которая сегодня обыграла «Ростов» (2:0). Начало встречи — в 18:00 мск.
27 февраля «Локомотив» проведёт первый матч в РПЛ после зимней паузы на выезде с «Краснодаром».
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