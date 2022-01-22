«Атлетико» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 22 на 23 января на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Валенсия».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.



После 20 сыгранных туров «Атлетико» располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 33 очка. «Валенсия» (29) находится на 9-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 49 очков в 21 игре.