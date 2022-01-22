Азмун: давно слежу за «Байером». Убеждён, что сделаю команду сильнее
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Нападающий Сердар Азмун прокомментировал свой переход в «Байер».
«Это шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. У «Байера» отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность поиграть в Бундеслиге невероятно радует меня. И я убеждён, что своими футбольными качествами сделаю команду сильнее», — приводит слова Азмуна сайт «Байера».
Сердар перейдёт в новую команду летом 2022 года, когда у него истечёт срок контракта с «Зенитом». Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
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