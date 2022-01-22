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В «Зените» отреагировали на переход Азмуна в «Байер»

В «Зените» отреагировали на переход Азмуна в «Байер»
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Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал переход нападающего команды Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

«То, что Азмун подписал контракт с «Байером» с сезона-2022/2023 не отменяет, что он остаётся игроком «Зенита» до окончания сезона-2021/2022 со всеми вытекающими последствиями», — передаёт слова Макаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее пресс-служба немецкого клуба сообщила, что 27-летний иранский нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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