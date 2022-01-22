Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» — о голе Рашфорда: казалось, Кавани был в офсайде. Будет скандал

Экс-игрок «Ливерпуля» — о голе Рашфорда: казалось, Кавани был в офсайде. Будет скандал
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Ирландии Марк Лоуренсон высказался о голе «Манчестер Юнайтед» в ворота «Вест Хэм Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (1:0).

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани. После проверки момента взятия ворот на VAR судья матча Джонатан Мосс засчитал гол.

«Выглядело так, будто Эдинсон Кавани был в офсайде. Так это и выглядело. Уверен, что будет скандал.

Мы уже видели столько странных решений от VAR, никогда не знаешь, что произойдёт», — цитирует Лоуренсона BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

Гол Рашфорда в ворота «Вест Хэма»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма» и поднялся на 4-е место в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022