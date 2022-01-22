Экс-игрок «Ливерпуля» — о голе Рашфорда: казалось, Кавани был в офсайде. Будет скандал

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Ирландии Марк Лоуренсон высказался о голе «Манчестер Юнайтед» в ворота «Вест Хэм Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (1:0).



Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани. После проверки момента взятия ворот на VAR судья матча Джонатан Мосс засчитал гол.



«Выглядело так, будто Эдинсон Кавани был в офсайде. Так это и выглядело. Уверен, что будет скандал.



Мы уже видели столько странных решений от VAR, никогда не знаешь, что произойдёт», — цитирует Лоуренсона BBC.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

Гол Рашфорда в ворота «Вест Хэма»:

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