«Потеря для «Зенита», но он сделал многое для клуба». Радченко — об Азмуне в «Байере»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал уход форварда команды Сердара Азмуна в немецкий «Байер» по окончании сезона. Леверкузенский клуб подтвердил, что иранский футболист подписал контракт с командой до 2027 года.



«Наверное, это будет потерей для «Зенита. Но Сердар сделал многое для клуба. Это новый вызов для игрока, он хочет попробовать себя в новой команде, в новом чемпионате. Можно пожелать Азмуну удачи.



Сердар — профессионал, не думаю, что эти полгода он будет как-то «доигрывать» в «Зените». «Байер» тоже будет следить за Азмуном, он прекрасно понимает — если не будет полностью отдаваться на поле, то не будет играть. А эта практика необходима, тем более нападающему», — рассказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.