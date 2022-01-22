Властимил Петржела: запомните мои слова — через год Азмун будет играть в АПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход нападающего команды Сердара Азмуна в «Байер». Иранский футболист станет игроком леверкузенского клуба летом 2022 года, когда истечёт его контракт с «Зенитом».



«Переход в «Байер» для Азмуна — это супер. Но ему будет очень тяжело, потому что в команде играет один из лучших бомбардиров Бундеслиги Шик. Хотя в Чехии пишут, что Азмуна подписывают как раз на его место. Летом Шика собираются продавать.



Если Азмун хорошо себя покажет, то Бундеслига — это лишь переходный вариант. Запомните мои слова: через год будет играть в АПЛ. Наверное, играть в Англии — мечта каждого футболиста. Условному «Ньюкаслу» Сердар пригодился бы и сейчас», — рассказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.