Боярский: я боюсь за «Зенит». Азмуна очень сложно заменить

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход Сердара Азмуна из петербургской команды в «Байер».



«Очень расстроен. Этой был мой любимый игрок. Слава богу, что Азмун доиграет до лета. Сердар — настоящий джентльмен, не оставит команду в беде. Поможет завоевать золото. Думаю, у него хватит сил и любви к клубу, чтобы продуктивно доиграть сезон и оставить клуб непобеждённым чемпионом. Он ещё молод — ему рано бросать якорь в каком-то клубе. Пусть живёт как хочет.



Я боюсь за «Зенит». Азмуна очень сложно заменить. С другой стороны, мы же справились без Халка. Хотя Сердар более зенитовский игрок, чем бразилец», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.