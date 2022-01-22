Экс-нападающий «Байера» оценил переход Сердара Азмуна в немецкий клуб

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Сердара Азмуна из «Зенита» в немецкий клуб.



«Уверен, Азмуну хочется в Бундеслигу прямо сейчас. «Зениту» стоит надеяться на российских футболистов. Не думаю, что у Сердара пропадёт мотивация до конца сезона. У него появится желание себя зарекомендовать и уехать красиво. Мы такое видели не раз. Как правило, если это высококлассный игрок, он выходит на новый уровень за счёт такой мотивации.



«Зениту» будет тяжело, если они не найдут замену Азмуну до начала следующего сезона. Но, думаю, они сделают это — есть время и деньги. Главный вопрос — доверят ли Дзюбе заменить Сердара? Посмотрите на Роналду и Ибрагимовича. Возраст — всего лишь цифра. Мы все знаем, что Артём — качественный футболист, умеющий забивать голы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.