Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ
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Помощник президента РФ и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведёт совещание 26 января со всеми владельцами клубов РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Российская Премьер-Лига основана в 2001 году. С момента основания турнир назывался «Российская футбольная Премьер-Лига» (РФПЛ). В июле 2018 года РФЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
Действующим победителем турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака брала этот трофей три года подряд.
В действующем сезоне «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав в 18 матчах 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо» (36). Замыкает тройку «Сочи». У команда Владимира Федотова 31 очко.
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