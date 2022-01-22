Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ

Помощник президента РФ и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведёт совещание 26 января со всеми владельцами клубов РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Российская Премьер-Лига основана в 2001 году. С момента основания турнир назывался «Российская футбольная Премьер-Лига» (РФПЛ). В июле 2018 года РФЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).



Действующим победителем турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака брала этот трофей три года подряд.



В действующем сезоне «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав в 18 матчах 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо» (36). Замыкает тройку «Сочи». У команда Владимира Федотова 31 очко.