«Атлетико» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Валенсии» на матч 22-го тура Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Валенсия».
«Атлетико»: Облак, Лоди, Эрмосо, Хименес, Врсалько, Лемар, Де Пауль, Коке, Карраско, Феликс, Суарес.
Запасные: Леком, Савич, Фелипе, Эррера, Мартин, Серрано, Матеус, Корреа.
«Валенсия»: Доменек, Лато, Альдерете, Дьякаби, Коррея, Гильямон, Фулкье, Муса, Солер, Гедеш, Дуро.
Запасные: Перес, Риверо, Москера, Васкес, Черышев, Куандреди, Рачич, Гомес, Кошта, Вальехо, де Соуза.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.
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