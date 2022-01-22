«Атлетико» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Валенсии» на матч 22-го тура Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Валенсия».



«Атлетико»: Облак, Лоди, Эрмосо, Хименес, Врсалько, Лемар, Де Пауль, Коке, Карраско, Феликс, Суарес.



Запасные: Леком, Савич, Фелипе, Эррера, Мартин, Серрано, Матеус, Корреа.



«Валенсия»: Доменек, Лато, Альдерете, Дьякаби, Коррея, Гильямон, Фулкье, Муса, Солер, Гедеш, Дуро.



Запасные: Перес, Риверо, Москера, Васкес, Черышев, Куандреди, Рачич, Гомес, Кошта, Вальехо, де Соуза.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.