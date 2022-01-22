«Интер» одержал волевую победу над «Венецией» благодаря голу Джеко на 90-й минуте

«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл форвард «Венеции» Тома Анри, ему ассистировал валлиец Итан Ампаду. В конце первого тайма полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнял счёт. Победу миланцам принёс гол боснийского форварда Эдина Джеко на 90-й минуте, голевую передачу отдал нидерландский защитник Дензел Думфрис.

«Интер» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» (18) — 17-я.

В следующем туре «Интер» 6 февраля примет на своём поле «Милан» в дерби. «Венеция» в этот же день сыграет дома с «Наполи».