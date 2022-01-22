«Зенит» проиграл «Милану» борьбу за форварда «Црвены Звезды»
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Нападающий сербской «Црвены Звезды» Марко Лазетич входил в сферу интересов российского «Зенита». Об этом сообщает Mozzart Sport.
По сведениям источника, борьбу за переход 18-летнего футболиста выиграл «Милан», предложивший за Лазетича € 4+1 млн. Стороны достигли предварительной договорённости по трансферу и должны прийти к соглашению в ближайшие дни. Сообщается, что интерес к Лазетичу также проявляли «Торино» и «Зенит». Российский клуб был готов повторить предложение «Милана».
В текущем сезоне Лазетич принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов. Контракт нападающего с «Црвеной Звездой» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.
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