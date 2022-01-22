«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой», уступая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 22 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 22-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту». Команды сыграли вничью – 2:2.



На 37-й минуте полузащитник «Сельты» Франко Серви вывел свою команду вперёд. Через три минуты нападающий гостей Яго Аспас удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Брайс Мендес.

Гол Серви:

Аспас укрепляет преимущество «Сельты»:

На 71-й минуте забил полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес, голевую передачу сделал Хесус Корона. На 74-й минуте хавбек хозяев Оливер Торрес сравнял счёт.

Гол Гомеса:

Ответный мяч Торреса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.



После 22 сыгранных туров «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 46 очков. «Сельта» (27) находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в 21 игре набравший 49 очков.

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