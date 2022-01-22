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«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой», уступая 0:2 по ходу встречи

«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой», уступая 0:2 по ходу встречи
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Сегодня, 22 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 22-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту». Команды сыграли вничью – 2:2.

На 37-й минуте полузащитник «Сельты» Франко Серви вывел свою команду вперёд. Через три минуты нападающий гостей Яго Аспас удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Брайс Мендес.

Гол Серви:

Аспас укрепляет преимущество «Сельты»:

На 71-й минуте забил полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес, голевую передачу сделал Хесус Корона. На 74-й минуте хавбек хозяев Оливер Торрес сравнял счёт.

Гол Гомеса:

Ответный мяч Торреса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.

После 22 сыгранных туров «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 46 очков. «Сельта» (27) находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в 21 игре набравший 49 очков.

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Испания - Примера. 22-й тур
22 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Сельта
Виго
0:1 Серви – 37'   0:2 Аспас – 40'   1:2 Гомес – 71'   2:2 Торрес – 74'
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