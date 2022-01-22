Широков: будет ли Азмун беречь себя? Не думаю, что он хочет провести полгода на скамейке

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал предстоящий переход нападающего команды Сердара Азмуна в «Байер».
«Байер» — хороший выбор для Азмуна. Команда играет в достаточно хороший и интересный футбол. Плюс у него там есть друг по «Зениту». Осталось проявить свои лучшие качества. Моё мнение: Сердару по силам там заиграть.
Будет ли Азмун беречь себя? Не думаю, что до лета Азмун будет беречь себя. С другой стороны, это будет хорошей пищей для «Байера». Да и сам футболист должен понимать, что клуб будет следить. Если будешь играть в полноги, то можно растерять форму. Если ты чуть сдал, то потом набрать будет в два раза тяжелее. «Зенит» же тоже ставит большие задачи. Не думаю, что Азмун хочет полгода провести на скамейке запасных. Наверняка захочет уехать напоследок в статусе лучшего бомбардира. Любой уважающий себя футболист, тем более снайпер, хочет превзойти любые достижения — это дополнительный стимул. Он уже догнал Вагнера Лава. Не думаю, что будет останавливаться. По крайней мере, ему напомнят, что у него есть бомбардирские задачи. Тем более он не так сильно отстаёт от Агаларова. В «Зените» Сердар ни разу не был лучшим бомбардиром. Надеюсь, для него это важно. Стимулов, чтобы играть хорошо, ещё много», — рассказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 22 января 2022
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