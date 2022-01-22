Азмун забил больше всех голов в РПЛ с момента перехода в «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил 52 гола в 79 матчах Российской Премьер-Лиги с момента перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Это лучший показатель среди всех игроков лиги за этот период. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 22 января, немецкий «Байер» объявил о подписании контракта с 27-летним иранским нападающим. Азмун перейдёт в новую команду ближайшим летом, когда у футболиста истечёт соглашение с российским клубом.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
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