Роналду: усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в АПЛ.



«Ещё одна важная победа перед перерывом в Премьер-лиге, ещё один шаг к нашим целям.



Дорога ухабиста и полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами! Вперёд, «дьяволы»! – написал Роналду в своём «инстаграме».

Матч с «Вест Хэмом» стал третьим подряд для Роналду, в котором он не смог забить или ассистировать. У португальца нет ни одного результативного действия в играх с «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Брентфордом» (3:1).



Последний раз Криштиану забивал в ворота «Бёрнли» во встрече 20-го тура АПЛ, которая состоялась 30 декабря 2021 года. В том же матче Роналду сделал голевую передачу.

Победный мяч Рашфорда в ворота «Вест Хэма»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.