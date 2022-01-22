Роналду: усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в АПЛ.
«Ещё одна важная победа перед перерывом в Премьер-лиге, ещё один шаг к нашим целям.
Дорога ухабиста и полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами! Вперёд, «дьяволы»! – написал Роналду в своём «инстаграме».
Матч с «Вест Хэмом» стал третьим подряд для Роналду, в котором он не смог забить или ассистировать. У португальца нет ни одного результативного действия в играх с «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Брентфордом» (3:1).
Последний раз Криштиану забивал в ворота «Бёрнли» во встрече 20-го тура АПЛ, которая состоялась 30 декабря 2021 года. В том же матче Роналду сделал голевую передачу.
Победный мяч Рашфорда в ворота «Вест Хэма»:
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