«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией», дважды забив в добавленное время

Сегодня, 23 января, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 25-й минуте полузащитник «Валенсии» Юнус Муса с передачи Гонсалу Гедеша открыл счёт в матче.

Муса открывает счет в контратаке:

В концовке первого тайма Уго Дуро получил передачу от Тони Лато и увеличил преимущество своей команды.

Дуро уверенно переиграл Облака:

На 64-й минуте Матеус с передачи Янника Карраско сократил отставание в счёте.

Матеус забивает после подачи углового:

На 90+1 минуте Анхель Корреа сравнял счёт в матче. Спустя две минуты Марио Эрмосо принёс «Атлетико» волевую победу.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Валенсия» с 29 очками осталась на девятой строчке турнирной таблицы. «Атлетико» (36) — 4-й.

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.