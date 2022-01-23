«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией», дважды забив в добавленное время

Сегодня, 23 января, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 25-й минуте полузащитник «Валенсии» Юнус Муса с передачи Гонсалу Гедеша открыл счёт в матче.
Муса открывает счет в контратаке:
В концовке первого тайма Уго Дуро получил передачу от Тони Лато и увеличил преимущество своей команды.
Дуро уверенно переиграл Облака:
На 64-й минуте Матеус с передачи Янника Карраско сократил отставание в счёте.
Матеус забивает после подачи углового:
На 90+1 минуте Анхель Корреа сравнял счёт в матче. Спустя две минуты Марио Эрмосо принёс «Атлетико» волевую победу.
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«Валенсия» с 29 очками осталась на девятой строчке турнирной таблицы. «Атлетико» (36) — 4-й.
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