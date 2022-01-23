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«Лацио» и «Аталанта» не забили голов, Миранчук отыграл 70 минут

«Лацио» и «Аталанта» не забили голов, Миранчук отыграл 70 минут
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«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и был заменён на 71-й минуте, вместо него вышел защитник Рафаэл Толой. Миранчук, покидая поле, держался за заднюю поверхность бедра.

«Лацио» набрал 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Аталанты» 43 балла, команда Джан Пьеро Гасперини идёт на четвёртой позиции. Лидирует в Серии А «Интер» (53).

В следующем туре Серии А «Лацио» 6 февраля сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Аталанта» в этот же день примет на своём поле «Кальяри».

Италия - Серия А. 23-й тур
22 января 2022, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
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