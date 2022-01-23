Хосепа Гвардиолу желают видеть на посту главного тренера сборной Нидерландов

Федерация футбола Нидерландов намерена предложить пост главного тренера сборной 51-летнему испанскому тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Об этом информирует The Sun.

Однако, как отмечает источник, это произойдёт не ранее чем через 18 месяцев, когда у Гвардиолы истечёт срок контракта с «горожанами». Этому может поспособствовать и тот факт, что представитель Хосепа – его брат Пере, недавно начал сотрудничать с нидерландским агентством SEG.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в 23-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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В настоящее время руководит сборной Нидерландов 70-летний специалист Луи ван Гал, вернувшийся к работе на этой должности уже в третий раз. Ранее он сменил Франка де Бура после провального чемпионата Европы – 2020, а грядущий чемпионат мира – 2022 в Катаре, с большой долей вероятности, станет последним турниром с национальной командой.