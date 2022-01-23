Джеко — о победе над «Венецией»: сегодня был один из сложнейших матчей в сезоне
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«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол «Интера» был забит боснийским нападающим Эдином Джеко на 90-й минуте матча.
Форвард подвёл итоги встречи.
«Лёгких игр не бывает – сегодня был один из сложнейших матчей в сезоне. До этого у нас была серия изнурительных встреч, включая матч за Суперкубок Италии.
Самое главное – нам удалось вырвать победу в концовке игры. Когда ты забиваешь такие важные голы, это вызывает особенные эмоции. В последнее время я забивал не так много, зато сегодняшний мяч принёс нам победу», – приводит слова Джеко Football Italia со ссылкой на DAZN.
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