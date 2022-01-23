Несколько фанатов арестованы после матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Четыре человека были арестованы за беспорядки и хулиганства в районе стадиона «Олд Траффорд» после завершения субботнего матча 23-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), сообщает Mirror.

Отмечается, что один 33-летний фанат был арестован по подозрению в нападении на сотрудника службы экстренной помощи. Другой болельщик был задержан за распитие алкоголя в общественном месте, хулиганстве, хранении кокаина и нападении на человека. Остальные двое задержаны за метание посторонних предметов на поле и нарушение общественного порядка соответственно.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Обзор матча. АПЛ. 23-й тур

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«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.