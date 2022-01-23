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Суарес продлил безголевую серию в Ла Лиге до восьми матчей

Суарес продлил безголевую серию в Ла Лиге до восьми матчей
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не может забить в чемпионате Испании в восьми матчах кряду. Начиная с 2011 года, уругваец лишь однажды не забивал восемь матчей подряд – с декабря по май 2014 года. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJose.

Последний раз 34-летний форвард забивал 7 ноября 2021 года в ворота «Валенсии» (3:3).

В ночь с 22 на 23 января мск «Атлетико» принимал «Валенсию» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Хозяева победили со счётом 3:2, Суарес не отметился результативными действиями.

В этом сезоне Луис Суарес принял участие в 28 матчах во всех турнирах. На счету футболиста девять забитых мячей и две голевые передачи.

Ранее появилась информация о том, что в подписании уругвайца заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард.

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