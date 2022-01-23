Лунёв отреагировал на переход Азмуна в «Байер»

Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв отреагировал на переход в команду иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Движение в правильном направлении», – гласит подпись к публикации Лунёва в «Инстаграме». Азмун и Лунёв вместе выступали за «Зенит».

Ранее стало известно, что иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.