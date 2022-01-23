Тренер «Валенсии» — о поражении от «Атлетико»: это тяжёлый день

В матче 22-го тура Ла Лиги «Валенсия» играла с «Атлетико Мадрид» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Гости уступили со счётом 2:3, ведя по ходу матча 2:0.

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал поражение своей команды.

«Это тяжёлый день. Обидно проигрывать, мы провели прекрасный первый тайм. «Атлетико» не удавалось создавать моменты, мы были сильнее и ушли на перерыв, ведя два мяча. Им удалось скорректировать свою игру по ходу встречи, мы продолжали контролировать ход матча, но не смогли сохранить концентрацию до конца.

Часть наших футболистов проводила свой третий матч за неделю, пришлось подстраиваться и менять план на игру. Молодые игроки пытались помочь команде, но иногда им не хватало опыта. Им ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы конкурировать в таких играх», – цитирует Бордаласа официальный сайт «Валенсии».