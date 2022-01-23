Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к нападающему «Ривер Плейт»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о появившейся в СМИ информации об интересе «горожан» к 21-летнему аргентинскому нападающему «Ривер Плейт» Хулиану Альваресу.

«У меня нет никакой информации от клуба, ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. Повторюсь, у меня нет никакой информации», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает сам журналист, такая реакция Гвардиолы связана с тем, что клубы ещё не согласовали между собой последние детали перехода.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в 23-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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Напомним, на счету 21-летнего аргентинского форварда 96 матчей во всех турнирах за карьеру в «Ривер Плейт», в которых он отметился 36 забитыми мячами и 25 результативными передачами.