Аднан Янузай близок к продлению контракта с «Реалом Сосьедад»

Бельгийский полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай близок к продлению контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, агент игрока Мино Райола провёл видеозвонок с представителями клуба. Звонок прошёл плодотворно, стороны близки к продлению контрактного соглашения. Также источник сообщил, что ранее бельгиец отклонил предложения «Валенсии» и «Севильи».



26-летний Янузай выступает за испанскую команду с лета 2017 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне в 29 матчах во всех турнирах полузащитник забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Контракт бельгийского игрока истекает в конце нынешнего сезона, так что с января Янузай сможет вести переговоры с другими командами напрямую. Также он может вернуться в «Манчестер Юнайтед», клубу принадлежат 30% на игрока.