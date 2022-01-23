Аднан Янузай близок к продлению контракта с «Реалом Сосьедад»

Бельгийский полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай близок к продлению контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, агент игрока Мино Райола провёл видеозвонок с представителями клуба. Звонок прошёл плодотворно, стороны близки к продлению контрактного соглашения. Также источник сообщил, что ранее бельгиец отклонил предложения «Валенсии» и «Севильи».
26-летний Янузай выступает за испанскую команду с лета 2017 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне в 29 матчах во всех турнирах полузащитник забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Контракт бельгийского игрока истекает в конце нынешнего сезона, так что с января Янузай сможет вести переговоры с другими командами напрямую. Также он может вернуться в «Манчестер Юнайтед», клубу принадлежат 30% на игрока.
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