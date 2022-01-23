Фарке: максимальное влияние на меня как на тренера оказал Оттмар Хитцфельд

Наставник «Краснодара», немецкий специалист Даниэль Фарке рассказал о том, кто из тренеров оказал на него максимальное влияние.



«В Англии, где работают лучшие тренеры мира, тебе каждую неделю приходится играть против Моуринью, Анчелотти, Клоппа, Тухеля. Это очень богатый опыт. Ты каждый день берёшь от них что-то новое.



Но если мне всё же надо выделить одного человека из тех, кто оказывал на меня влияние как на тренера, то я бы выделил Оттмара Хитцфельда. Хотя это было давно, футбол тогда был другим и сравнивать некорректно. Может быть, это был не современный стиль игры, но мне очень нравилось, как он мог добиваться лучшего от каждого игрока. То, как он формировал команду, как вёл её с точки зрения психологии. Я часто себя спрашиваю: «А что сделал бы Оттмар Хитцфельд в этой ситуации?» Можно сказать, что именно он оказал на меня максимальное влияние», — рассказал Фарке в интервью клубному каналу «Краснодара» в YouTube.

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