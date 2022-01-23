759-й гол Овечкина и травма Алексея Миранчука. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль за 8 минут в матче НХЛ с «Оттавой Сенаторз», российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил травму в матче с «Лацио», президент РФ Владимир Путин отправит помощника на встречу с владельцами клубов РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин забил 759-й гол в карьере, оформив дубль за 8 минут.
2. Алексей Миранчук получил травму в матче с «Лацио».
3. Помощник Путина проведёт заседание с владельцами клубов РПЛ.
4. Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял единоличное лидерство, несмотря на дубль.
5. «Зенит» проиграл «Милану» борьбу за форварда «Црвены Звезды».
6. «Овечкин не будет играть вечно». Главный тренер «Оттавы» — после поражения от «Вашингтона».
7. 35-летний британский горнолыжник одержал невероятную победу. Его команда впала в истерику.
8. Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 13 очков за карьеру в НХЛ.
9. «Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» и прервал их 12-матчевую победную серию в АПЛ.
10. Кейт Яндл вплотную подобрался к рекорду НХЛ, который держится на протяжении 35 лет.
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