Златан Ибрагимович назвал лучшего вратаря мира

40-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о голкипере «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.



«Знаю, что тренеру «ПСЖ» непросто. Я не знаком с Навасом, но он отличный вратарь. В команде есть два великолепных голкипера. Но в моём мире Доннарумма на данный момент лучший вратарь из всех. Тут и спорить нечего, он сильнейший голкипер мира. Я играл с ним и знаю, о чём говорю», — приводит слова Ибрагимовича L'Equipe.

Напомним, Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после чемпионата Европы, прошедшего летом 2021 года. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».