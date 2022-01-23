Иван Игнатьев рассказал, что на самом деле произошло в ночном клубе в Красноярске

Нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев раскрыл подробности ситуации, произошедшей в ночном клубе в Красноярске. Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором футболиста выводят из ночного клуба охранники.
«Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своём зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки. Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить на себя внимание. Бармен подошёл, налил ему, и всё. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена.
Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл. Повторяю им: «Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберёмся». Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате.
Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел. Я никогда сильно не напивался. И агрессия — это вообще не про меня», — приводит слова Игнатьева matchtv.ru.
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