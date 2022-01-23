Лунёв — о переходе Азмуна в «Байер»: хоть с кем-то теперь можно будет говорить на русском

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал переход в стан «фармацевтов» своего бывшего одноклубника, нападающего «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.
«Насколько хорошо, что за «Байер» будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер».
Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в «Байер»? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их ещё больше развивать», — приводит слова Лунёва ТАСС.
Ранее стало известно, что иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
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