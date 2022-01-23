Фёдор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы с Сандро Шварцем в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о первых впечатлениях от совместной работы с главным тренером команды Сандро Шварцем.
«Видна страсть, с которой Сандро Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас своё видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.
31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.
- 23 января 2022
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