Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком «Брентфорда»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время заключит контракт с «Брентфордом», сообщает Mirror.
По информации источника, Эриксен подпишет соглашение с английским клубом в течение 72 часов после прохождения медосмотра. Футболист считает, что за месяц сможет набрать достаточную форму, чтобы достойно выступать в английской Премьер-лиге.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
- 23 января 2022
-
11:42
-
11:18
-
11:17
-
10:46
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
08:53
-
08:38
-
08:28
-
08:07
-
04:33
-
04:29
-
04:17
-
04:06
-
03:48
-
03:17
-
03:01
-
02:59
-
02:42
-
02:29
-
02:07
-
01:56
-
01:51
-
01:34
-
01:05
-
00:38
-
00:18
-
00:04