Фарке: пять-шесть недель достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о Российской Премьер-Лиге.

«Каждый опыт отличается от предыдущего. Я не кричу, что дважды выиграл Чемпионшип и тут мне будет легко. Я уважаю достижения «Краснодара». Особенно учитывая молодую историю клуба, он уже играл в Европе, в Лиге чемпионов, имеет потенциал в стадионе, академии. Я уже увидел, что это фантастический клуб с отличными людьми. Они заслуживают быть успешными. Надеюсь, что стану небольшой частью большой истории. В футболе нельзя давать гарантий, но могу пообещать, что я и мой штаб будем работать до седьмого пота, чтобы помочь клубу перейти на следующий уровень.

Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. Российская Премьер-Лига тоже значима в мировом футболе, здесь есть хорошие тренеры, команды и игроки, поэтому за РПЛ стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным.

У меня есть несколько коллег, знакомых немецких тренеров, которые тут работали. Я также общался с игроками об их опыте в России. Не могу сказать, что знаю РПЛ так же хорошо, как английский чемпионат. Но поверьте, когда работаешь, с каждым днём у тебя появляется всё больше информации. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола», — сказал Фарке в видео на клубном YouTube-канале «Краснодара».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар», который Фарке возглавил в январе, занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на 11 баллов.