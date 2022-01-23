«Спасибо за сувенир». Лапорт показал фото шрама, полученного в матче с «Саутгемптоном»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт разместил в соцсетях фотографию ссадины на бедре, которую получил после грубого нарушения игрока «Саутгемптона» Стюарта Армстронга в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Спасибо за сувенир», — подписал Лапорт фотографию в своём «твиттере».
Напомним, 22 января на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках матча 23-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.
Поделив очки с «горожанами», «Саутгемптон» прервал 12-матчевую победную серию команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии.
После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
Армстронг («Саутгемптон») не удален за грубый фол
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